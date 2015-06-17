Комітет кредиторів: списання частини держборгу України – поганий знак фінансовим ринкам

Про це йдеться у листі Комітету, опублікованому в газеті Financial Times.

«Комітет кредиторів, разом з Міжнародним валютним фондом, всіляко підтримує уряд України. Ми готові і далі працювати з президентом, налаштованим на впровадження реформ, - йдеться в заяві кредиторів. – Однак ми вважаємо, що пропоноване списання боргів не є правильним кроком у цьому напрямку. Проблеми України в ліквідності, ніж у рівні боргу. Наша пропозиція щодо реструктуризації, а саме щодо пролонгації платежів на загальну суму близько 16 млрд дол., відповідає критеріям МВФ і незначною мірою відрізняється від обсягу кредиту з боку Фонду».

При цьому, як наголосили кредитори, списання боргу – це ризик для України. «Це поганий знак для фінансових ринків, і Україні варто було б відмовитися від такого кроку. Україні та її підприємствам ще потрібен доступ до фінансових ресурсів, а це (списання боргу - УНІАН) може виявитися ризиком», - зазначають кредитори.

При цьому вони наголошують, що як ніхто зацікавлені у відновленні української економіки та платоспроможності країни. «Ми пропонуємо пролонгувати платежі і виплачувати купон тільки після досягнення певного рівня розвитку економіки. Ми пропонуємо іншим кредиторам розділити нашу відповідальність. У країні, де обсяг боргу становить 70 млрд дол., а до реструктуризації пропонують 22 млрд дол., боргову ношу треба розділити, а не змінити (в обсязі - УНІАН)», - йдеться в листі кредиторів. У ньому вказується, що Комітет готовий до подальших переговорів і швидкого пошуку прийнятного рішення.

За інформацією Financial Times, лист від імені Комітету кредиторів підписали представник компанії «T Rowe Price» Майк Конеліус, компанії «TCW» Пенні Фолей, один з керівників фонду Franklin Templeton Майкл Хейзенстеб, а також представник компанії "BTG Pactual" Ігор Гордієвич.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з березня веде переговори із зовнішніми кредиторами щодо реструктуризації частини державного боргу в загальному обсязі близько 23 млрд дол. при загальному обсязі держборгу країни в 70 млрд дол. Переговори з кредиторами є частиною програми реформ, схваленої Міжнародним валютним фондом і прийнятої в березні поточного року.

Кабінет міністрів на пропозицію Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не повинно перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Свою підтримку реструктуризації частини державного боргу України вже висловили МВФ, ЄБРР, а також уряди США та інших країн «Великої сімки». Зокрема, глава Мінфіну США Джейкоб Лью в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком заявив, що США підтримують Україну в реалізації програми МВФ, в тому числі щодо реструктуризації комерційних боргів.

Станом на поточний момент Україна досягла розуміння з реструктуризації бондів державних «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» на 1,3 млрд дол. і 1,5 млрд дол. відповідно. Переговори щодо реструктуризації інших паперів тривають. Поки що угоди з кредиторами не досягнуто. Ключовою розбіжністю є пропозиція України про списання 15,3 млрд дол. боргових зобов'язань, яке кредитори вважають неприйнятним. Комітет приватних кредиторів на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Temрleton пропонує пролонгувати платежі на 10 років, включаючи чотирирічний пільговий період - до 2019 року і списати лише частину купонних виплат в обсязі близько 500 млн дол. Однак така пропозиція є неприйнятною для Мінфіну.

У разі, якщо домовленостей не буде досягнуто, уряд України може скористатися правом на запровадження мораторію на виплату частини боргів. Це право закріплено законом, прийнятим парламентом і підписаним президентом. Мораторій може поширюватися на борги приватних кредиторів і не стосується боргів перед інституційними кредиторами, включаючи МВФ, ЄБРР, Світовий банк та інші організації.