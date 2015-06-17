Греція напередодні вирішальних переговорів з кредиторами поміняла представника в МВФ

Греція напередодні переговорів з кредиторами призначила нового представника країни в Міжнародному валютному фонді. Ним став президен Центру планування і економічних досліджень, професор кафедри економіки Афінського університету Міхаліс Псалідопулос, передає ПРАЙМ з посиланням на прес-службу Мінфіну Греції.

Термін повноважень Псалідопулоса розпочнеться 29 червня 2015 року.

Греція представлена в МВФ заступником виконавчого директора від Італії, яка офіційно представляє у виконавчій раді Грецію, Португалію, Мальту, Албанію і Сан-Марино.

Читайте такожЕттінгер: ЄС повинен підготуватися до "надзвичайного стану" через крах переговорів щодо ГреціїВ кінці травня новим представником Греції в МВФ була призначена Олена Панаріті, але це призначення викликало різку критику значної частини правлячої коаліції радикальних лівих сил СІРІЗА. Багато лівих депутатів вважають Панаріті причетною до підписання меморандумів з кредиторами, підсумками яких став спад в економіці і зубожіння значної частини населення. Через три дні після призначення, 1 червня, Панаріті відмовилася від посади, заявивши, що вважає неможливим прийняти призначення через негативну реакцію депутатів і представників СІРІЗА.

Міністр фінансів Варуфакіс заявив, що Греція багато втратила через відставку Панаріті, але він змушений рахуватися з думкою депутатів.

Як повідомляв УНІАН, у Греції залишається всього два тижні, щоб знайти вихід з глухого кута, перш ніж настане час платежу Міжнародному валютному фонду у розмірі 1,6 мільярда євро. Чиновники Євросоюзу кажуть, що без нових пропозицій від Греції засідання Єврогрупи, яке заплановано на 18-19 червня, буде дуже жорстким і може закінчитися ультиматумом Афінам.

Незважаючи на кризу, що поглиблюється, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас не скасовує запланований візит в Росію, який почнеться в четвер, в день, коли міністри фінансів єврозони проведуть засідання, на якому обговорять протистояння з Грецією. Він залишиться в Росії до суботи, візьме участь в економічному форумі в Санкт-Петербурзі і зустрінеться з президентом Володимиром Путіним.