Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,75 за долар

У середу, 17 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,60/21,75 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,32/25,49 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3990/0,4020 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 21,7348 грн/дол., до цієї години укладено 94 угоди на суму 35,58 млн дол.