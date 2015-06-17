Порошенко і Яценюк ввечері зустрінуться з лідерами фракцій - говоритимуть про закони за програмою МВФ

Про це Яценюк заявив у ході засідання уряду.

При цьому він наголосив, що йдеться про 7 законопроектів, які узгоджені і не несуть будь-якої політичної складової.

Зустріч з головами фракцій Яценюк анонсував на сьогодні, 17 червня, о 18.00.

«Сьогодні на 18.00 разом з президентом України (Петром Порошенком - УНІАН) ми будемо зустрічатися з головами фракцій для того, щоб вже завтра було результативне голосування щодо законів, які необхідно прийняти нашій країні в рамках нашої співпраці з МВФ і Світовим банком», - сказав Яценюк.

Він нагадав, що минулого тижня парламенту не вдалося прийняти ці закони, і в цьому зв'язку глава уряду заявив, що звернеться до коаліції з проханням «негайно прийняти закони». «Йдеться про 1,7 млрд дол. кредитного траншу від МВФ, про фінансову та політичну репутацію України», - сказав Яценюк.

За його словами, документи не несуть політичної складової і спрямовані на реформування економіки, фінансової системи, в тому числі на підвищення незалежності Національного банку.

«Сподіваюся, що буде результативна дискусія, і 7 законопроектів, які необхідно прийняти, будуть розглянуті і прийняті в першому, другому читанні і в цілому», - резюмував Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. Україна отримала відразу після схвалення програми – в березні поточного року.

У травні в Києві працювала місія МВФ, завданням якої стала оцінка економічного становища України та ходу виконання реформ. Місія за підсумками роботи погіршила свої прогнози економічного розвитку нашої країни у зв'язку з тривалою війною на сході, проте заявила про ознаки економічної стабілізації, які можуть бути основою подальшого економічного зростання в разі, якщо ескалація конфлікту буде зупинена.

10 червня поточного року директор - розпорядник ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард зустрілася у Вашингтоні з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Сторони обговорили поточну економічну ситуацію в країні та хід проведення реформ, схвалених програмою співпраці між Україною і МВФ.

Своєю чергою прем'єр Яценюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зазначив, що позиція уряду України зрозуміла Фонду. І в цьому зв'язку вкрай важливо, щоб найближчим часом парламент прийняв три закони, необхідні для отримання другого траншу МВФ, щоб програма з Міжнародним валютним фондом виконувалася.

Як наголосив Яценюк, ці законопроекти вже кілька разів обговорювалися, вони досить прості і не є політично вразливими для членів парламенту. Глава уряду висловив надію, що вже в першій декаді липня може відбутися засідання Ради директорів МВФ щодо наступного траншу.