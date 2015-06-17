Центробанк Греції пригрозив кредиторам дефолтом і виходом з єврозони

"Провал угоди означатиме початок болючого курсу, який спочатку призведе до дефолту, а потім - до виходу з єврозони і дуже ймовірно з усього ЄС", - заявили в Центробанку, передає Бі-бі-сі.

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Грецький прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас заявив, що кредитори намагалися принизити його уряд.

Афіни наполягають, що не поступляться вимогам щодо скорочення пенсій і підвищення податків.

А Євросоюз вимагає від Греції нових скорочень витрат на загальну суму в 2 млрд євро в обмін на надання нової фінансової допомоги.