Центробанк Греції пригрозив кредиторам дефолтом і виходом з єврозони
13:52, 17 червня 2015Фінанси
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Грецький Центробанк пригрозив дефолтом і виходом з ЄС, якщо не вдасться домовитися з міжнародними кредиторами про додаткову фінансову допомогу.
REUTERS
"Провал угоди означатиме початок болючого курсу, який спочатку призведе до дефолту, а потім - до виходу з єврозони і дуже ймовірно з усього ЄС", - заявили в Центробанку, передає Бі-бі-сі.
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Грецький прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас заявив, що кредитори намагалися принизити його уряд.
Афіни наполягають, що не поступляться вимогам щодо скорочення пенсій і підвищення податків.
А Євросоюз вимагає від Греції нових скорочень витрат на загальну суму в 2 млрд євро в обмін на надання нової фінансової допомоги.
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