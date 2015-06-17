Вкладникам неплатоспроможного банку "Київська Русь" почали повертати гроші

За інформацією на сайті фонду, виплати починаються за договорами, термін дії яких закінчився до 31 березня включно, і за поточними (картковими) рахунками.

Банк, через який можна отримати виплати, визначається залежно від місця укладання договору з банком «Київська Русь».

Зокрема, вкладники, які укладали договори у Вінницькій, Луганській, Херсонській, Чернівецькій областях, зможуть отримати свої кошти через установи «Укрсоцбанку».

У Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській областях вкладники можуть скористатися послугами банку «ПУМБ».

Виплати вкладникам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Полтавської областей здійснюються через банк «Кредит Дніпро».

У Закарпатській, Київській, Миколаївській, Одеській областях виплати здійснюватимуться через банк «Південний».

В місті Києві виплати будуть організовані через «Укрексімбанк».

У Львівській і Черкаській областях вкладники можуть звернутися в «Укргазбанк».

Фонд нагадує, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на момент введення в банк тимчасової адміністрації, але не більш як 200 тис. грн.

Про строки та порядок виплат іншим вкладникам фонд обіцяє повідомити додатково на своєму сайті.

Також фонд рекомендує вкладникам користуватися послугами своєї «гарячої» телефонної лінії, лінією банку «Київська Русь» і відповідних банків-агентів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Київська Русь» неплатоспроможним 19 березня, у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів у цей банк тимчасову адміністрацію.

Банк «Київська Русь» (м. Київ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи великих банків. Основним акціонером банку, за даними НБУ, є Віктор Братко.