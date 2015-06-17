Росія не збирається вести переговори з Україною щодо реструктуризації боргу - Мінфін РФ

14:18, 17 червня 2015
Фінанси
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Глава Мінфіну Сілуанов заявив про це сьогодні в Держдумі.

Глава Минфина РФ Силуанов заявил, что Россия не пойдет на реструктуризацию долга Украины / fedpress.ru

РФ не веде і не буде вести переговори з реструктуризації українського боргу, заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов в Держдумі в середу, 17 червня, передає ТАСС.

Читайте такожЛагард заявила про готовність МВФ виділити Україні кредитний транш"Переговори щодо реструктуризації українського боргу з РФ не ведуться. РФ не збирається їх вести", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, глава МВФ Лагард заявила, що МВФ готовий виділити Україні другий кредитний транш за програмою EFF в обсязі $1,7 млрд незалежно від результатів переговорів з приватними кредиторами щодо реструктуризації частини боргу.

Крім того, з 18 червня набуває чинності закон, який дає уряду України право тимчасово зупиняти платежі з державного, гарантованого державою і місцевого боргу, за якими ведуться переговори про зміну умов (реструктуризація).

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