Росія не збирається вести переговори з Україною щодо реструктуризації боргу - Мінфін РФ

РФ не веде і не буде вести переговори з реструктуризації українського боргу, заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов в Держдумі в середу, 17 червня, передає ТАСС.

Читайте такожЛагард заявила про готовність МВФ виділити Україні кредитний транш"Переговори щодо реструктуризації українського боргу з РФ не ведуться. РФ не збирається їх вести", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, глава МВФ Лагард заявила, що МВФ готовий виділити Україні другий кредитний транш за програмою EFF в обсязі $1,7 млрд незалежно від результатів переговорів з приватними кредиторами щодо реструктуризації частини боргу.

Крім того, з 18 червня набуває чинності закон, який дає уряду України право тимчасово зупиняти платежі з державного, гарантованого державою і місцевого боргу, за якими ведуться переговори про зміну умов (реструктуризація).