Кабмін не приймав рішень про призупинення будь-яких боргових платежів – Яресько

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи виплачуватиме Україна купонні платежі, заплановані на червень, в тому числі за бондами, виданими Російській Федерації в обмін на кредит в 3 млрд дол., Яресько відповіла: «Ви розумієте, що повинно бути рішення уряду. Зараз ми платимо. Щоб зупинити платежі, потрібно рішення уряду. Рішення поки що немає», - сказала міністр.

При цьому вона наголосила, що Україна продовжує переговори щодо реструктуризації частини держборгу. «Є розуміння, що країні важко. У нас великі витрати... І боргова операція (реструктуризація частини держборгу - УНІАН) це вихід із ситуації», - сказала Яресько.

Раніше міністр також зазначала, що Україна виконує всі свої зобов'язання перед зовнішніми кредиторами і поки що не скористалася правом на оголошення мораторію на зовнішні виплати. Крім того, Яресько заявляла, що Україна розглядає борг перед Російською Федерацією в 3 млрд дол., оформлений у вигляді євробондів, у загальному пакеті боргів, запланованих до реструктуризації.

Україна з березня веде переговори із зовнішніми кредиторами щодо реструктуризації частини державного боргу в загальному обсязі близько 23 млрд дол. при загальному обсязі держборгу країни в 70 млрд дол. Переговори з кредиторами є частиною програми реформ, схваленої Міжнародним валютним фондом і ухваленої в березні поточного року.

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Кабінет міністрів на пропозицію Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не повинно перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Свою підтримку реструктуризації частини державного боргу України вже висловили МВФ, ЄБРР, а також уряди США і країн «Великої сімки». Зокрема, глава Мінфіну США Джейкоб Лью в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком заявив, що США підтримують Україну в реалізації програми МВФ, в тому числі щодо реструктуризації комерційних боргів.

Станом на поточний момент Україна досягла розуміння з реструктуризації бондів державних «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» на 1,3 млрд дол. і 1,5 млрд дол. відповідно. Переговори щодо реструктуризації інших паперів тривають. Поки що угоди з кредиторами не досягнуто. Ключовою розбіжністю є пропозиція України про списання 15,3 млрд дол. боргових зобов'язань, яке кредитори вважають неприйнятним. Комітет приватних кредиторів на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Temрleton пропонує пролонгувати платежі на 10 років, включаючи чотирирічний пільговий період - до 2019 року і списати лише частину купонних виплат обсягом близько 500 млн дол. Однак така пропозиція є неприйнятною для Мінфіну.

У разі, якщо домовленостей не буде досягнуто, уряд України може скористатися правом на запровадження мораторію на виплату частини боргів. Це право закріплено законом, прийнятим парламентом і підписаний президентом. Мораторій може поширюватися на борги приватних кредиторів і не стосується боргів перед інституційними кредиторами, включаючи МВФ, ЄБРР, Світовий банк та інші організації.

Уряд може використати своє право з 18 червня на термін до 1 липня 2016 року.