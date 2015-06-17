Екс-радник британських прем'єрів стане консультантом Мінфіну щодо податків

Міністерство фінансів України залучило в якості консультанта авторитетного міжнародного економіста і експерта з податкових реформ, партнера міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) доктора Кріса Вейлса (Chris Wales), повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, Вейлс буде консультувати заступника міністра фінансів Олену Макеєву з питань проведення податкової та інституційної реформ.

Мінфін підкреслює, що Вейлс є членом консультативної ради Оксфордського університету та ради Інституту фіскальних досліджень. Був головним радником податкових реформ прем'єр-міністрів Великобританії Гордона Брауна і Тоні Блера, а також членом ради економічних консультантів при казначействі Великобританії. Саме з його ініціативи відбулося об'єднання митниці та податкової служби в єдину організацію у Великобританії навесні 2005 року.

Також повідомляється, що Вейлс є випускником Кембриджського університету, має докторську ступінь у середньовічній історії, а також дипломований аудитор високої кваліфікації.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін залучає відомих міжнародних експертів для розробки ефективної та сприятливої для бізнесу податкової системи в Україні.

У квітні цього року міністр фінансів Наталія Яресько призначила своїм радником доктора Роберта Ф. Конрада, авторитетного міжнародного економіста і експерта з податкових реформ.

Раніше, в лютому, міністерство залучило колишнього заступника прем'єр-міністра і міністра фінансів Словаччини Івана Міклоша в якості радника з податкового адміністрування та реорганізації державних фінансів України.