Рівень безробіття за місяць не змінився – Держстат

Рівень безробіття в Україні у травні не змінився порівняно з квітнем і становив 1,8%, йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

В абсолютних цифрах кількість безробітних у травні скоротилася на 17 тис. порівняно з квітнем і становила 469,4 тис. осіб. При цьому кількість людей, які отримують допомогу з безробіття, у травні становила 366,5 тис. осіб, що на 8,2 тис. менше, ніж у квітні.

Згідно з повідомленням, середній розмір допомоги з безробіття зріс порівняно з квітнем на 23 грн і становив 1219 грн.

За інформацією Держстату, конкурс на одну вакансію у травні, як і у квітні, становив 10 осіб на місце.

Як повідомляв УНІАН, за методологією Міжнародної організації праці, рівень безробіття в Україні перевищує 9% і до кінця року, за прогнозами МОП та Міжнародного валютного фонду, зросте до 11,5%. Крім того, за даними Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття, кількість українців, які не мають постійної роботи або є прихованими безробітними, становить близько 5 млн осіб.

Державна служба зайнятості за січень-травень поточного року прийняла 882,1 тис. заявок на пошук роботи та працевлаштувала 300,5 тис. осіб, у тому числі 210,8 тис. зареєстрованих безробітних.