Гривня продовжує зміцнюватися - на міжбанку вже 21,60 за долар

У середу, 17 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,50/21,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,2210/24,3300 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3970/0,3990 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 16:00 встановився на рівні 21,6502 грн/дол., на цю годину укладено 497 угод на суму 327,20 млн дол.