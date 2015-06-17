Нацбанк значно зміцнив гривню після зниження напередодні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 18 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2165.0235 (17 червня – 2214.7739)

100 EUR – 2441.9300 (17 червня – 2483.8689)

10 RUR – 4.0167 (17 червня – 4.0983)

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,50/21,60 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,2210/24,3300 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3970/0,3990 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,6502 грн/дол., до цієї години укладено 497 угод на суму 327,20 млн дол.