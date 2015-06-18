Заяви Федеральної резервної системи США обвалили курс долара

На світових торгах у четвер, 18 червня, курс долара відносно світових валют знижується на заявах Федеральної резервної системи (ФРС) США, передає Bloomberg.

Так, з початку торгів індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) знизився на 0,21% - до 94,08 пункту. Курс євро піднявся до 1,1374 долара з 1,1338 долара за євро на попередньому закритті. Курс долара до ієни впав до 122,97 ієни з 123,43 ієни за долар.

Читайте такожМВФ закликав ФРС відкласти підвищення ключової ставки до 2016 рокуКомітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи США в середу, 17 червня, знову зберіг базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0-0,25% річних. У ході виступу глава регулятора Джанет Йеллен сказала, що перше підвищення ставки, швидше за все, відбудеться "пізніше цього року".

Експерти відзначають, що підсумки засідання ФРС були більш м'якими, ніж очікувалося, тому долар і впав.