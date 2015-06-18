У Нацбанку пояснили, які депозити можна буде зняти достроково

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів», який набирає чинності з сьогоднішнього дня, 18 червня, і дозволяє банкам не повертати депозити достроково, стосується лише нових договорів з банками, укладених після набрання законом чинності.

Про це повідомив Національний банк України на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як пояснив Нацбанк, закон надає вкладникові право вибору між «строковим» вкладом або вкладом «до запитання». Дострокове повернення строкового вкладу і нарахованих відсотків по ньому можливе лише якщо це передбачено умовами договору з банком, у той час як за вкладами «до запитання» видача вкладу або його частини здійснюватиметься на першу вимогу.

Коментуючи закон, заступник голови НБУ Владислав Рашкован зазначив, що зміни дозволять фізичним особам ефективніше управляти власними заощадженнями та інвестиціями, при цьому ризики банківської системи знижуються завдяки врегулюванню механізму повернення строкових депозитів.

«НБУ дуже розраховує, що банки швидко внесуть зміни до своїх операційних систем, щоб вже найближчим часом пропонувати ці два типи депозитів населенню, а співробітники банків займатимуться підвищенням фінансової грамотності своїх клієнтів для допомоги їм у пошуку найадекватнішого варіанту фінансового планування», - пояснив Рашкован.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила, а президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів», що дозволяє банкам не повертати депозити достроково, 14 травня.

Закон опубліковано в офіційній пресі вчора, 17 червня, і він набирає чинності з сьогоднішнього дня, 18 червня.

Закон дозволяє банкам не повертати депозити, розміщені на певний строк, до закінчення цього терміну, але одночасно передбачає безумовну вимогу до банків з вкладами до запитання видавати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.