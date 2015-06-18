"Ощадбанк" домовився з кредиторами про відтермінування виплати боргу на 7 років

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів між державним «Ощадбанком» і Комітетом кредиторів щодо реструктуризації бондів банку на суму 1,3 млрд дол., не уточнюючи деталей цих домовленостей.

За інформацією банку, Спеціальний комітет кредиторів, який представляє інтереси власників близько 54,3% загального обсягу непогашених зовнішніх боргів банку за номіналом, схвалив перепрофілювання облігацій банку на 700 млн дол. з прибутковістю 8,25% річних і погашенням в 2016 році, облігацій на 500 млн дол. з доходністю 8,875% річних і погашенням у 2018 році, а також кредиту на умовах субординованого боргу в розмірі 100 млн дол. з погашенням у 2017 році.

Банк повідомив, що за погодженням з комітетом кредитори отримають нові облігації зі зміною умов боргу. В тому числі кінцевий термін сплати боргу за облігаціями з погашенням у 2016 році буде перенесено на 7 років – до 10 березня 2023 року. При цьому ставку купону буде підвищено до 9,375% річних, а борг погашатиметься поступово: 60% основної суми - 10 березня 2019 року, решта – у вигляді 8 рівних піврічних платежів з 10 вересня 2019 року до 10 березня 2023 року.

За облігаціями з погашенням у 2018 році кінцевий термін сплати боргу буде перенесено на 7 років - до 20 березня 2025 року. При цьому ставку купона буде підвищено до 9,625% річних, а борг погашатиметься поступово: 50% основної суми боргу - до 20 березня 2020 року, решту буде поділено на 10 рівних піврічних платежів - з 20 вересня 2020 року-до 20 березня 2025 року.

Читайте такожКабмін з 18 червня зможе вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів кредиторам

Кінцевий термін погашення кредиту з погашенням у 2017 році переноситься на 7 років – до 19 січня 2024 року. При цьому ставку купона буде збільшено до ставки «USD 6-month LIBOR плюс 6,875% річних і борг погашатиметься поступово: 50% основної суми - до 19 січня 2020 року, решту буде розділено на 8 рівних піврічних платежів - з 19 липня до 2020 19 січня 2024 року.