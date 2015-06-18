Єврокомісія виділить Україні €55 мільйонів на розвиток малого та середнього бізнесу

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на своїй сторінці в Twitter.

«Підписали договір про 55 млн євро підтримки малому і середньому бізнесу шляхом створення 15 регіональних офісів», - повідомив він.

Єврокомісар з питань Європейської політики сусідства і переговорів із розширення Йоганнес Ган, який підписав угоду з боку ЄК, на своїй сторінці в Twitter наголосив на важливості подальшої націленості України на структурні реформи.

«Дуже радий підписати угоду про фінансування, яке підтримає на суму 55 млн євро розвиток малого і середнього бізнесу. Реформи дуже важливі для відновлення економіки України, вони допоможуть створити робочі місця та інвестиційно привабливий бізнес-клімат», - написав Ган.

Як пізніше повідомила прес-служба Мінекономрозвитку, угода дозволить створити 15 центрів підтримки малого та середнього бізнесу в 15 регіонах країни, в яких місцеві та міжнародні консультанти будуть допомагати бізнесу ставати більш конкурентним, знаходити ринки збуту, користуватися можливостями зони вільної торгівлі з ЄС. При цьому особлива увага буде приділена регіонам, які постраждали від конфлікту, де бізнес може допомогти з зайнятістю і реінтеграцією переселенців.

«Сподіваюся, що ці центри будуть не тільки джерелом знань, а й допоможуть нашим підприємцям налаштовувати робочі зв'язки один з одним. На державному рівні ця програма дозволить нам формувати законодавство, найбільш сприятливе для малого і середнього бізнесу. Це лише перша частина програми, яка відкриває перед нами можливість одержати до 40 млн євро у вигляді фонду гарантування кредитів для малого і середнього бізнесу», - цитує прес-служба слова Абромавичуса.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз планує виділити Україні, Грузії та Молдові 2 млрд євро на проекти з розвитку малого та середнього бізнесу в рамках імплементації угод про поглиблені та всеосяжні зони вільної торгівлі цих країн з ЄС.

Європейський банк реконструкції і розвитку планує в 2015 році реалізувати в Україні 130 проектів для малого і середнього бізнесу, зокрема започаткувати програму для жінок у бізнесі за підтримки Європейського Союзу та програму просування експорту за підтримки США.