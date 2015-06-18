У банку "Київська Русь" продовжили тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін тимчасової адміністрації в неплатоспроможному банку «Київська Русь» на місяць, до 19 липня.

Про це йдеться в повідомленні Фонду у газеті «Голос України».

Згідно з повідомленням, Фонд також продовжив повноваження тимчасового адміністратора банку Олександра Волкова.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Київська Русь» неплатоспроможним 19 березня, у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів в цей банк тимчасову адміністрацію.

Банк «Київська Русь» (Київ р.) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи великих банків. Основним акціонером банку, за даними НБУ, є Віктор Братко.