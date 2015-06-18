Рада ратифікувала меморандум з ЄС про кредит у 1,8 мільярда євро

Верховна Рада ухвалила Закон "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником, Національним банком України як фінансовим агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів євро)".

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№0031) проголосували 310 із 376 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В пояснювальній записці зазначено, що укладення Меморандуму і Кредитної угоди дозволить Україні залучити на умовах строковості та платності додаткові фінансові ресурси Євросоюзу.

«Реалізація проекту закону не потребує додаткових витрат із державного бюджету України на 2015 рік, але потребуватиме передбачення видатків державного бюджету України для обслуговування та погашення залученого кредиту в подальшому. Відсоткова ставка запозичення строком на 10-15 років прогнозується на рівні до 2% річних, проте буде уточнюватися за результатами виходу Європейської комісії, що має найвищий кредитний рейтинг (ААА), на зовнішній ринок запозичень для залучення коштів кредиту, що перераховуватимуться Україні за відповідною відсотковою ставкою», - сказано в документі.

Заступник міністра фінансів України Арсен Шевельов зазначив, що надходження грошей передбачається трьома траншами по 600 млн євро.

За його словами, перший транш буде отримано відразу після виконання внутрішньої процедури щодо цього меморандуму.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія та уряд України 22 травня в рамках саміту «Східного партнерства» у Ризі підписали меморандум про порозуміння щодо надання Києву макрофінансової допомоги в розмірі 1,8 млрд євро.

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Нова макрофінансова допомога Україні буде третьою такою програмою для Києва з 2010 року. У 2014 і 2015 роках Єврокомісія виділила 3,41 млрд євро в рамках двох подібних програм