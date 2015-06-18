Умови для вирішення проблем кризи в Росії значно погіршилися - глава Сбербанку
12:21, 18 червня 2015Фінанси
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Греф вважає, що криза — результат поганого менеджменту.
Герман Греф: Умови для вирішення кризових проблем в РФ значно погіршилися / ru.wikipedia.org
Голова правління Сбербанку Росії Герман Греф упевнений, що криза — результат поганого менеджменту, передає «Газета.Ru».
Читайте такожЄС узгодив продовження санкцій проти Росії до кінця січня 2016 рокуНа його думку, між тим, криза може виступити стимулом для вирішення багатьох проблем, що накопичилися в Росії.
У той же час він підкреслив, що умови для вирішення проблем значно гірше, ніж були в минулому.
Греф негативно оцінив збільшення бюрократії, податкового тягаря, адміністративних перевірок щодо бізнесу в Росії.
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