Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,40 за долар

У четвер, 18 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,20/21,40 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,14/24,48 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3980/0,4040 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 21,3416 грн/дол., до цієї години була укладена 21 угода на суму 8,48 млн дол.