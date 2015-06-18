Франція слідом за Бельгією заарештувала російське майно за позовом ЮКОСа

Колишні акціонери ЮКОСа домоглися арешту активів Росії не тільки в Бельгії, а й у Франції, повідомило Forbes джерело, близьке до акціонерів ЮКОСа.

Цю інформацію підтвердив помічник президента РФ Андрій Бєлоусов. Він заявив, що Росія вважає спірними рішення щодо арешту російського майна за кордоном і оскаржить їх в судовому порядку, передає РИА Новости.

"Ми будемо оскаржувати ці рішення і по Франції, і Бельгії, по всім країнам. Все, що стосується реалізації рішень гаазького суду, — ми вважаємо, що там була допущена ціла низка юридичних неточностей, будемо, звичайно, заперечувати", — сказав Бєлоусов.

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Глава банку ВТБ Андрій Костін також повідомив РБК про арешт російських рахунків у Франції. Костін зазначив, що правоохоронні органи Франції наклали напередодні арешт на рахунки російських компаній у французькій «дочці» банку ВТБ. За його словами, під арештом опинилися і рахунки російських дипломатичних місій.

«На ранок вони [рахунки дипмісій] були розморожені, але така проблема була. Суми незначні, обчислюються десятками тисяч євро. Рахунки диппредставництв були тут же розморожені, рахунки російських компаній заморожені. Ми вирішуємо цю проблему з юристами», — пояснив Костін.

Як раніше повідомлялося, всі російські установи в Бельгії, за винятком захищених дипломатичним імунітетом, отримали повідомлення про арешт їхнього майна.