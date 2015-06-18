Рада виконала одну з умов МВФ - посилила незалежність Нацбанку

Верховна Рада України підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо побудови інституційної спроможності Національного банку України», необхідний для отримання Україною другого траншу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний проект (№2742) проголосували 232 народних депутата при необхідному конституційному мінімумі в 226 голосів.

У ході розгляду законопроекту депутати розглянули понад 140 поправок, ряд яких було прийнято, решту – відхилено парламентаріями.

За інформацією Національного банку, законопроект передбачає посилення фіскальної незалежності НБУ, підвищення ролі Ради Нацбанку в діяльності регулятора, зміну функцій правління і скорочення його складу, а також визначає особливості взаємодії НБУ з іншими органами влади і страхування професійної відповідальності працівників регулятора.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про внесення поправок до різних законів щодо побудови інституційної спроможності НБУ 27 квітня.

Після прийняття закону у Верховній Раді наприкінці травня в першому читанні Національний банк спільно з парламентським Комітетом з питань фінансової політики і банківської діяльності продовжив роботу над документом, розглянувши кілька сотень поправок.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на останньому засіданні Кабінету міністрів нагадав, що, крім реструктуризації зовнішніх боргів як однієї з ключових умов програми з МВФ для отримання другого траншу від фонду парламенту необхідно прийняти три закони – про підвищення незалежності Національного банку, про реформування енергетичного сектору та про фінансування НАК «Нафтогаз України».