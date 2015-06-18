Фіскальна служба накрила "пральню", яка відмила понад 2,4 мільярда гривень

Державна фіскальна служба України ліквідувала конвертаційний центр, який провів незаконну легалізацію коштів на суму понад 2,4 млрд грн, повідомляється на сайті ДФС.

Згідно з повідомленням, під час дослідження фінансово-економічної діяльності публічного акціонерного товариства, зареєстрованого в Івано-Франківську, було встановлено, що зазначена компанія уклала з рядом державних підприємств договори на виконання робіт і отримала від замовників кошти на загальну суму понад 2,4 млрд грн.

Для виконання робіт підприємство залучило субпідрядні компанії з ознаками фіктивності, на рахунки яких були перераховані кошти замовників.

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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба за перших три місяці поточного року зупинила діяльність 12 конвертаційних центрів.

За даними ДФС, сума конвертованих ними коштів становила 1,9 млрд грн, сума збитків, завданих державі їхньою діяльністю, становила 328,6 млн грн.