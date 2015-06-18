Депутати внесли зміни до Бюджетного кодексу заради траншу МВФ

Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому президентський законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо побудови інституційної спроможності Національного банку України», необхідний для отримання Україною другого траншу кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект № 2743 проголосували 234 народних депутати при необхідному конституційному мінімумі в 226 голосів.

Відповідно до тексту законопроекту, підготовленого до другого читання, перерахування частини прибутку НБУ до державного бюджету здійснюється після підтвердження річної фінансової звітності регулятора зовнішнім аудитом і затвердження радою Національного банку, а також після формування Нацбанком резервів, у той час як раніше НБУ перераховував свій прибуток до держбюджету авансом.

Ця норма, згідно з проектом, діятиме, починаючи зі складання проекту держбюджету України на 2016 рік.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо побудови інституційної спроможності Національного банку України» в рамках пакета законів для отримання другого траншу МВФ, який передбачає посилення фіскальної незалежності НБУ, підвищення ролі ради Нацбанку в діяльності регулятора, зміну функцій правління і скорочення його складу, а також особливості взаємодії НБУ з іншими органами влади.