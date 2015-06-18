Греки на чутках про вихід з єврозони зняли за день депозитів майже на мільярд євро

Перед переговорами канцлер Німеччини Ангела Меркель заявили, що вона "все ще переконана", що угода між Афінами і ЄС, МВФ і Європейським центральним банком можлива, передає радіо "Свобода".

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Міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс заявив, що Афіни мають "політичний і моральний обов’язок" укласти угоду з кредиторами. Але зустріч у Люксембурзі, за його словами, навряд чи завершиться домовленостями.

Греція має менше ніж два тижні на укладення угоди, згідно з якою, кредитори вимагають від неї скорочення витрат на 2 млрд євро, щоб можна було говорити про подальшу програму підтримки. Зазначимо, що поточна програма міжнародної фінансової допомоги для Греції закінчується наприкінці червня.

А в цей час у в грецьких банках триває відтік коштів з депозитів. Тільки в середу вкладники зняли 820 млн євро зі своїх рахунків, повідомляє сайт ділової інформації capital.gr з посиланням на банківські джерела, передають РИА Новости.

Вкладники знімають гроші через невизначеність на переговорах між Грецією і кредиторами і можливе введення контролю за капіталом і обмеження зняття коштів. Крім того, в останні дні почастішали заяви про можливий вихід країни з єврозони.

У понеділок відтік коштів склав 300 млн євро, у вівторок вже 400 млн, повідомляє видання.