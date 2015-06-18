У Росії не виключають розширення списку країн, які заарештували її майно по справі ЮКОС
Поки це зробили тільки Бельгія і Франція згідно з результатами справи ЮКОСа. Між тим, Росія повністю виключає можливість виплати за позовом колишніх акціонерів цієї компанії.
Росія повністю виключає можливість виплати за позовом колишніх акціонерів нафтової компанії "ЮКОС", повідомив журналістам глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає ТАСС.
"Абсолютно відкидаю", - заявив він.
Улюкаєв визнав, що є ризик домагання на держмайно РФ не тільки в Бельгії та Франції, але і в інших країнах в рамках "справи ЮКОСа".
Читайте такожФранція слідом за Бельгією заарештувала російське майно за позовом ЮКОСа"Дійсно, звичайно ж, можна очікувати поширення такого роду недружніх дій і в інших юрисдикціях; ми повинні оцінювати ризики, ми вважаємо, що такий ризик є", - сказав він.
У той же час, міністр відзначив, що обсяг заморожених держкоштів РФ за кордоном незначний, однак сам факт арешту неприємний.
У Кремлі не стали коментувати домагання Бельгії і Франції на російські активи в рамках справи ЮКОСа. Як повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, адвокати і уряд займаються цією справою.
Читайте такожУ Держдумі Росії придумали, як не виконати рішення Європейського суду щодо ЮКОСаПостійна палата третейського суду в Гаазі в липні 2014 року зобов'язала Росію виплатити майже 50 млрд доларів компаніям, афільованим з колишніми акціонерами ЮКОСа. Суд вирішив, що дії Росії відносно ЮКОСа можна розцінити як експропріацію інвестицій, що порушує 45-ю статтю Енергетичної хартії, яку РФ підписала, але не ратифікувала.
Найбільшу суму - $39,97 млрд - повинен отримати кіпрський офшор Hulley Enterprises Limited, пов'язаний з колишнім контролюючим акціонером ЮКОСа Group Menatep Limited (згодом перейменований в GML), говориться в рішенні суду по одному з трьох позовів. Виплата ще $8,2 млрд присуджена кіпрській Veteran Petroleum, яка виконувала роль пенсійного фонду колишніх співробітників ЮКОСу. Розмір компенсації для зареєстрованого на острові Мен офшору Yukos Universal Limited суд визначив у розмірі $1,9 млрд.
Росія вже висловила категоричну незгоду з цим рішенням третейського суду в Гаазі.