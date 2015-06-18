Депутати попередньо посилили захист вкладів населення

Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядовий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку», спрямований на вдосконалення системи захисту вкладів населення і підвищення інституційної спроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект (№2045а) проголосували 234 народних депутати при необхідному конституційному мінімумі в 226 голосів.

Депутати також 231 голосом підтримали пропозицію голови Верховної Ради Володимира Гройсмана про підготовку законопроекту до другого читання за скороченою процедурою.

Як зазначив, виступаючи в парламенті, заступник міністра фінансів Артем Шевальов, цей законопроект розроблений спільно Мінфіном, Нацбанком, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, фахівцями Світового банку, Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції та розвитку.

«Метою законопроекту є вдосконалення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, в тому числі консолідація з продажу активів у структурі Фонду, посилення захисту прав вкладників шляхом прискорення проведення виплат», - сказав Шевальов.

За його словами, законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність керівників або посадових осіб банку за внесення неправдивих відомостей про вкладника, що унеможливлює його ідентифікацію і затягує початок здійснення виплат.

Заступник міністра фінансів зазначив, що цим законопроектом пропонується розширити перелік критеріїв, відповідно до яких банк може бути визнаний неплатоспроможним, а також перелік підстав для відшкодування Фондом коштів за вкладами. Зокрема, за словами Шевальова, Фонд зможе не відшкодовувати вклади з ознаками дроблення, а також кошти, розміщені з ознаками шахрайських дій.

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Міністр фінансів Наталія Яресько в ході обговорення законопроекту зазначила, що його прийняття є одним з структурних маячків МВФ, необхідних Україні для отримання другого траншу кредиту.

«Я підтверджую вам, що цей законопроект є структурним маяком МВФ, і ми повинні його прийняти до 30 червня. Тому я вас дуже прошу попрацювати в комітетах разом з нами, Національним банком та Фондом гарантування над усіма поправками і винести його на розгляд 30 червня», - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб оцінює обсяг дроблення вкладів у неплатоспроможних банках, які він на даний час виводить з ринку, у 8 млрд грн, в тому числі на найбільший неплатоспроможний «Дельта Банк» припадає 3 млрд грн спірних вкладів.

На даний час Фонд не виплачує відшкодування за такими вкладами, визнаючи правочини нікчемними і звертаючись із заявами до правоохоронних органів.

За 2014 рік та січень-червень 2015 року Нацбанк визнав неплатоспроможними 52 банки, які на даний час виводить з ринку Фонд гарантування.

Оскільки обсяг надходжень регулярних вкладів від банків не покриває обсяги виплат вкладникам неплатоспроможних банків, Фонд змушений позичати кошти в уряду і Національного банку України. За оцінками Фонду, в цьому році обсяг кредитів НБУ і уряду може досягти 50 млрд грн.