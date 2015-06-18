Україна може отримати перші €600 мільйонів від ЄС за кілька тижнів - єврокомісар

Україна може отримати перший транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро вже за кілька тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільної заяви для преси з президентом України Петром Порошенком заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган, який перебуває з візитом у Києві.

"Ми надзвичайно раді, що сьогодні Верховна Рада ратифікувала третій пакет макрофінансової допомоги Україні загальною вартістю 1,8 млрд євро. І я досить впевнений у тому, що за кілька тижнів ми вже зможемо надати Україні перший транш у рамках цього пакета в розмірі 600 млн євро", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 18 червня, ухвалила Закон ”Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником, Національним банком України як фінансовим агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 млрд 800 млн євро)”.

У пояснювальній записці зазначено, що укладення меморандуму і кредитної угоди дозволить Україні залучити на умовах строковості та платності додаткові фінансові ресурси Євросоюзу.

«Реалізація проекту закону не потребує додаткових витрат із державного бюджету України на 2015 рік, але потребуватиме передбачення видатків державного бюджету України для обслуговування та погашення залученого кредиту в подальшому. Відсоткова ставка запозичення строком на 10-15 років прогнозується на рівні до 2% річних, проте буде уточнюватися за результатами виходу Європейської комісії, що має найвищий кредитний рейтинг (ААА), на зовнішній ринок запозичень для залучення коштів кредиту, що перераховуватимуться Україні за відповідною відсотковою ставкою», - сказано в документі.

Заступник міністра фінансів Арсен Шевельов зазначив, що надходження коштів передбачається трьома траншами по 600 млн євро. За його словами, перший транш буде отримано відразу після виконання внутрішньої процедури щодо цього меморандуму.

Єврокомісія та уряд України 22 травня у рамках саміту «Східного партнерства» у Ризі підписали меморандум про порозуміння щодо надання Києву макрофінансової допомоги в розмірі 1,8 млрд євро.