Члени СОТ визнали право України на додатковий імпортний збір, проти лише Росія

Україна завершила консультації з країнами-членами СОТ про додатковий імпортний збір, введений 25 лютого для стабілізації платіжного балансу, й отримала підтримку своєї позиції щодо його скасування або напри грудня 2015 роки, або достроково при збільшенні золотовалютних резервів до рівня покриття трьох місяців імпорту.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, переважна більшість членів СОТ визнала, що вжиті Україною заходи пов'язані зі складною ситуацією з платіжним балансом і введені згідно з положеннями угод СОТ. При цьому Росія стала єдиним членом СОТ, який не приєднався до консенсусу в цьому питанні.

Звіт про консультації буде затверджено на засіданні Генеральної ради СОТ наприкінці липня.

Як повідомляв УНІАН, уряд наприкінці лютого ввів тимчасові заходи для стабілізації платіжного балансу у вигляді збору з імпорту за ставками 10% і 5%.

Збір не поширюється на критичний імпорт, медичне приладдя, енергетичні ресурси, зокрема на газ, та інші важливі для української економіки й населення товари.

Країни - члени Світової організації торгівлі закликають Україну скасувати додатковий імпортний збір не пізніше кінця 2015 року.

Державна фіскальна служба України відзначає значне зростання ввезення в країну контрабандного товару після запровадження додаткового імпортного збору.