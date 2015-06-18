Рада хоче зобов’язати чиновників декларувати майно, яким вони користуються

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№ 2879) проголосували 259 із 321 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Міністр юстиції України Павло Петренко зазначив, що даним законом передбачено, що державні чиновники, в тому числі найвищого рівня, у своїх деклараціях мають вказувати не тільки майно, яке вони на себе оформили, але й те майно, яким вони реально користуються.

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Він також додав, що в примітці до законопроекту зазначається, що здійснення інтересів декларанта та членів його сім'ї полягає у можливості користуватися майном на постійній основі протягом 6 місяців звітного року, за який подається декларація. Якщо декларант користувався машиною, квартирою, цінними паперами протягом 6 місяців, то тоді він повинен внести інформацію про це майно в декларацію.

Петренко наголосив, що "не в тому справа, що цей закон стосується програми МВФ і дасть можливість отримати 2 млрд доларів чергового траншу, а в тому, що це дійсно покращення нашої антикорупційної програми".

Петренко нагадав, що по так званому "Межигір'ю" розпочато кримінальне провадження за статтею щодо дачі хабара, тобто "що пан Клюєв дав хабар пану Януковичу у вигляді надання йому права користування резиденцією "Межигір'я" протягом певного часу". "Всі знають, що "Межигір'я" є власністю Януковича, але він ніколи не декларував його, і більше того, він оформив це майно на підставні компанії, які належать пану Клюєву", - зазначив міністр. Як наголосив Петренко, для уникнення в подальшому таких ситуацій і потрібно декларування не лише майна, яке є у власності, але й того, яким користується декларант.

Народний депутат України Єгор Соболєв підкреслив, що ухвалення даного законопроекту "це насправді малесенький і дуже невпевнений крок до того, щоб припинити дуже поширену практику, коли наші судді, правоохоронці, посадовці живуть, як французькі мільйонери, а мають за декларацією як українські пенсіонери".