Рада хоче зобов’язати чиновників декларувати майно, яким вони користуються
Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення зміни до статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" (щодо обсягу декларованої інформації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)", внесений Кабінетом міністрів України.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№ 2879) проголосували 259 із 321 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Міністр юстиції України Павло Петренко зазначив, що даним законом передбачено, що державні чиновники, в тому числі найвищого рівня, у своїх деклараціях мають вказувати не тільки майно, яке вони на себе оформили, але й те майно, яким вони реально користуються.
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Він також додав, що в примітці до законопроекту зазначається, що здійснення інтересів декларанта та членів його сім'ї полягає у можливості користуватися майном на постійній основі протягом 6 місяців звітного року, за який подається декларація. Якщо декларант користувався машиною, квартирою, цінними паперами протягом 6 місяців, то тоді він повинен внести інформацію про це майно в декларацію.
Петренко наголосив, що "не в тому справа, що цей закон стосується програми МВФ і дасть можливість отримати 2 млрд доларів чергового траншу, а в тому, що це дійсно покращення нашої антикорупційної програми".
Петренко нагадав, що по так званому "Межигір'ю" розпочато кримінальне провадження за статтею щодо дачі хабара, тобто "що пан Клюєв дав хабар пану Януковичу у вигляді надання йому права користування резиденцією "Межигір'я" протягом певного часу". "Всі знають, що "Межигір'я" є власністю Януковича, але він ніколи не декларував його, і більше того, він оформив це майно на підставні компанії, які належать пану Клюєву", - зазначив міністр. Як наголосив Петренко, для уникнення в подальшому таких ситуацій і потрібно декларування не лише майна, яке є у власності, але й того, яким користується декларант.
Народний депутат України Єгор Соболєв підкреслив, що ухвалення даного законопроекту "це насправді малесенький і дуже невпевнений крок до того, щоб припинити дуже поширену практику, коли наші судді, правоохоронці, посадовці живуть, як французькі мільйонери, а мають за декларацією як українські пенсіонери".