Яценюк закликав депутатів проголосувати пакет законів за програмою МВФ до 10 липня

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк подякував народним депутатам за результативне голосування за пакет законопроектів, підготовлених у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом, і закликав парламентаріїв завершити роботу над документами аж до прийняття остаточних рішень по них до 10 липня – до моменту засідання Ради директорів МВФ. Про це Яценюк заявив, виступаючи в парламенті.

«Я дякую парламентській коаліції і сподіваюся, що наступного тижня ми доопрацюємо законопроекти, аби до 10 числа (липня - УНІАН) нам вийти на Раду директорів МВФ», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, Верховна Рада України в рамках голосування законопроектів, обумовлених програмою реформ з МВФ, ухвалила законопроекти про розподіл прибутку НБУ, про посилення незалежності Нацбанку, а також розглянула в першому читанні законопроекти про обов'язки чиновників декларувати майно, яким вони користуються, а також про встановлення економічно обґрунтованих тарифів.

Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів впродовж 4 років. Перший транш кредиту в обсягу 5 млрд дол. Україна отримала одразу після схвалення програми – в березні нинішнього року. У травні в Києві працювала місія МВФ, завданням якої стала оцінка економічного становища України та ходу виконання реформ. Місія за підсумками роботи погіршила свої прогнози економічного розвитку нашої країни у зв'язку з тривалою війною на сході, проте заявила про ознаки економічної стабілізації, які можуть бути основою подальшого економічного зростання в разі, якщо ескалацію конфлікту буде зупинено.

Доповідь місії буде розглянуто на засіданні Ради директорів Фонду, дата якого ще не визначена. Рішенням Ради стане виділення чи не виділення Україні другого кредитного траншу у розмірі 1,7 млрд дол.