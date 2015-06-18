Гривня на міжбанку зміцнилася вже до 21,32 за долар
18:29, 18 червня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,1890/24,3020 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 21,3292 грн/дол. / Фото dt.ua
У четвер, 18 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,20/21,32 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,1890/24,3020 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3950/0,3980 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,3292 грн/дол., до цієї години укладено 504 угоди на суму 315,64 млн дол.
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