Гривня на міжбанку зміцнилася вже до 21,32 за долар

У четвер, 18 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,20/21,32 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,1890/24,3020 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3950/0,3980 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,3292 грн/дол., до цієї години укладено 504 угоди на суму 315,64 млн дол.