Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2132.9154 (18 червня – 2165.0235)

100 EUR – 2432.3767 (18 червня – 2441.9300)

10 RUR – 3.9995 (18 червня – 4.0167)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,20/21,32 грн/дол.

Ккотировки гривні до євро встановилися на рівні 24,1890/24,3020 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3950/0,3980 грн/рубль.