У Росії не виключають підвищення пенсійного віку

"Через якусь кількість років доведеться підвищувати пенсійний вік", - сказав Топілін.

Мінпраці і Пенсійний фонд РФ планують до кінця поточного року зібрати аналітичні матеріали для обґрунтованого обговорення питання про підвищення пенсійного вікув країні, пише ТАСС.

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"Я думаю, що ми до кінця року повинні це зробити - набрати матеріали", - сказав Топілін, пояснивши, що для ведення дискусії про підвищення віку виходу на пенсію необхідно мати детальні аналітичні матеріали.

При цьому він заявив, що питання про підвищення віку виходу на пенсію не можна розглядати в контексті економії.

"Навіть якщо підвищувати пенсійний вік, економії не виникає, вона може виникнути в перші роки, але в принципі, це ж просто сдвижка, це купірування майбутніх ризиків, коли покоління зсуваються, стає більше людей за межами віку 60 або 55 років", - сказав Топілін.