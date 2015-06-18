Учасників АТО звільнили від сплати військового збору

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 277 народних депутатів із 304 зареєстрованих у сесійній залі.

Як сказав один з авторів законопроекту, голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко, законопроект пропонує "звільнити від сплати 1,5% військового збору учасників АТО". "Це нонсенс, коли військові утримують армію", - додав він.

Законом пункт 162.2 статті 162 Податкового кодексу доповнюється підпунктом 162.2.1, згідно з яким тимчасово, на час проведення АТО, не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб, на період їх безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції.

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Під час розгляду проекту було підтримано пропозицію про те, що порядок підтвердження статусу вказаних осіб, з метою застосування зазначеної пільги, визначається Кабміном.

Особливості обліку осіб, до яких не застосовується стягнення військового збору з грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в АТО, здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Пункт 161 підрозділу 10 розділу ХХ перехідних положень Податкового кодексу доповнюється положенням про те, що звільняються від оподаткування збором доходи у вигляді грошового забезпечення осіб, зазначених у підпункті 162.2.1 пункту 162.2 статті 162 кодексу.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через два місяці після його прийняття.