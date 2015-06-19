Прем'єр Греції вважає, що компроміс на екстреному саміті єврозони буде досягнутий

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас вважає екстрене скликання зустрічі глав держав країн зони євро позитивним кроком до угоди між Афінами і кредиторами. Можна знайти рішення, яке поверне Грецію на шлях розвитку в зоні євро, йдеться в заяві, поширеній прес-службою прем'єра, передає ПРАЙМ.

Голова Євроради Дональд Туск скликав у понеділок, 22 червня, позачерговий саміт єврозони для обговорення проблеми щодо грецької заборгованості. За словами Туска, "настав час терміново обговорити ситуацію в Греції на вищому політичному рівні".

Читайте такожМВФ не буде чекати: Греція повинна заплатити, або дефолт - ВВС"Скликання глав урядів у понеділок - позитивний розвиток на шляху до угоди. Ми добиваємося, щоб остаточні переговори проходили на найвищому політичному рівні в Європі, і тепер ми працюємо для успіху цього саміту. Ті, хто інвестує в кризу і сценарії жахів, будуть розчаровані", - йдеться в заяві.