Росія перебуває у повноцінній кризі, рівень життя населення падає - Кудрін

Екс-глава Мінфіну РФ Олексій Кудрін заявив, що в даний момент Росія знаходиться в повноцінній кризі, передає «Газета.Ru».

«У другому-третьому кварталі падіння. Зростання може відновитися до кінця року, але статистично ми будемо мати падіння ВВП у цьому році — це повноцінна криза», — сказав Кудрін.

Він також підкреслив, що рівень життя росіян знижується.

Читайте такожЄБРР: Росія і Греція – головні фактори ризику для європейської економіки«Реальна зарплата населення впала на 10%. Реальні доходи на сьогоднішній момент скоротилися на 4-5%, а за підсумками року падіння буде ще більше. Це - серйозне зниження рівня життя», — зазначив Кудрін.

Росстат зафіксував зниження реальних наявних грошових доходів росіян у травні на 6,4% в річному вираженні. За підсумками п'яти місяців 2015 року, зниження склало 3%.