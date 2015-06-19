Грецькі вкладники за день забрали з банків більше мільярда євро

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в банках Греції, передає "ЄвроПравда". В цілому з понеділка по четвер з банків виведено близько 3 млрд євро ($3,39 млрд), що становить близько 2,2% депозитів у грецьких банках за даними на кінець квітня.

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Як відзначають банкіри, греки забирають свої кошти через занепокоєння про майбутнє країни в єврозоні.

Зазначимо, що суми, які громадяни Греції знімають зі своїх банківських рахунків, зростають щодня. Так, у понеділок відтік коштів склав 300 млн євро, у вівторок вже 400 млн, а в середу греки за день забрали з банків більше 800 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня грецький Центробанк пригрозивміжнародним кредиторам дефолтом, виходом з єврозони і, навіть, з Євросоюзу.