Нацбанк вирішив ліквідувати черговий банк

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Стандарт», в якому з 20 лютого працює тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування.

Нацбанк нагадав, що в лютому банк був визнаний проблемним у зв'язку з проведенням ризикованої діяльності, з призначенням куратора НБУ. Після віднесення банку до категорії проблемних його показники погіршилися, а наданий банком план фінансового оздоровлення не містив достатніх невідкладних заходів для поліпшення фінансового стану, у зв'язку з чим НБУ банк відніс до категорії неплатоспроможних.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 20 лютого ввів тимчасову адміністрацію в банк «Стандарт» строком на три місяці - до 19 травня на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Стандарт» (м. Київ) працює на ринку України з 2008 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами.

За інформацією банку, його основним власником є голова спостережної ради банку Віталій Таран, який володіє акціями банку через компанію «Медіа імідж», а також сукупно 6 юридичних осіб, частка кожного з яких менше 10% статутного капіталу.

На початку грудня банк «Стандарт» став переможцем конкурсу на право вивести з ринку неплатоспроможний банк «Золоті ворота» шляхом отримання його активів і зобов'язань.