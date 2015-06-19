Держстат поліпшив показник падіння ВВП України

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року (у постійних цінах 2010 року), згідно з оновленими даними на сайті Державної служби статистики України, становило 17,2%.

Нагадаємо, 15 травня Держстат повідомляв про падіння ВВП у першому кварталі у річному виразі на 17,6%.

Також Держстат поліпшив оцінку падіння ВВП у першому кварталі порівняно з попереднім кварталом. За оновленою інформацією, порівняно з четвертим кварталом 2014 року, з урахуванням сезонного фактору, ВВП у першому кварталі 2015 року знизився на 5,3% замість 6,5%, оприлюднених у травні.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя і частини зони проведення антитерористичної операції.

За оновленими оцінками Держстату, номінальний ВВП у фактичних цінах у першому кварталі становив 367 млрд 577 млн грн.

Зростання дефлятора ВВП у річному вимірі (показник, що відображає реальну зміну цін на всі товари і послуги) за результатами першого кварталу оцінюється у 41,5%.

Валовий внутрішній продукт з розрахунку на одну людину становив 8,568 тис. грн, або на 16,9% менше, ніж роком раніше.

Наприкінці квітня Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими падіння ВВП України у першому кварталі 2015 року становило 15% у річному вимірі.

Як повідомляв УНІАН, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у цілому за 2014 рік, порівняно з попереднім роком, у постійних цінах 2010 року без урахування окупованого Криму і частини зони проведення АТО, становило 6,8%. Номінальний ВВП у цілому за 2014 рік становив 1,567 трлн грн, у цінах попереднього року - 1,365 трлн грн.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України у 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%. Національний банк прогнозує падіння ВВП України у 2015 році на 7,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції та розвитку, ВВП України у 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни цього року на 7,5%.

За оцінками експертів, з другого кварталу очікується стабілізація економіки України та поквартальне зростання ВВП, але у цілому динаміка за рік буде негативною - на рівні від мінус 7% до мінус 15%.