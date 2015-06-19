Гривня на міжбанку знизилася до 21,78 за долар

У п'ятницю, 19 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на середину торгів встановилися на рівні 21,60/21,78 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,42/24,62 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3980/0,4020 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 21,4448 грн/дол., на цю годину укладено 33 угоди на суму 13,91 млн дол.