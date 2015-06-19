Україна з початку року отримала $6 мільярдів від зовнішніх кредиторів – Яресько

Про це під час Години запитань до уряду сказала міністр фінансів України Наталія Яресько.

Зокрема, відповідаючи на зппитання парламентаріїв про те, яку саме зовнішню фінансову допомогу отримує Україна, Яресько зазначила: Минулого року ми отримали кредитну підтримку обсягом 9 млрд дол. і виплатили боргів на 14 млрд дол. Цього року з 40 млрд дол. (загального пакета фінансової допомоги Україні, відкритого на 4 роки і з умовою про виконання програми реформ - УНІАН) ми отримали 5 млрд дол. по лінії МВФ і 1 млрд від уряду США».

При цьому Яресько нагадала, що 40 млрд дол. – це кошти, які формуються з кількох джерел. «40 млрд (дол. - УНІАН) – це на 4 роки і вони складаються з трьох частин: 17,5 млрд дол. від МВФ на 4 роки. З них бюджет отримав 5 млрд дол., і ми подвоїли резерви. Друга складова - 7,2 млрд дол. – від наших двосторонніх і багатосторонніх партнерів, включаючи 1 млрд., які ми отримали від США та 1,8 млрд євро, які від Європейського Союзу. Але від ЄС ми ще не отримали ні цента. Плюс 800 млн, з яких 500 млн дол. від Світового банку і 300 млн дол. від уряду Японії. Але ми не можемо отримати ці гроші, оскільки не можемо прийняти необхідні законопроекти. Ми тут не виконуємо своїх зобов'язань», - сказала Яресько.

Крім того, вона підкреслила, що до пакета допомоги входить і 15,3 млрд дол. – кошти, які Україна повинна заощадити на боргових виплатах. «Це не живі гроші – 15,3 млрд дол. Це те, що ми не заплатимо, якщо успішно завершимо реструктуризацію», - сказала Яресько.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. Україна отримала відразу після схвалення програми – в березні цього року. В травні в Києві працювала місія МВФ, завданням якої стала оцінка економічного стану України та ходу виконання реформ. Місія за підсумками роботи погіршила свої прогнози економічного розвитку нашої країни в зв'язку з тривалою війною на сході, проте заявила про ознаки економічної стабілізації, які можуть бути основою подальшого економічного зростання в разі, якщо ескалацію конфлікту буде зупинено.

Доповідь місії буде розглянуто на засіданні Ради директорів Фонду, дату якого ще не визначено. Рішенням Ради стане виділення або невиділення Україні другого кредитного траншу в розмірі 1,7 млрд дол.

Крім того, 22 травня в рамках саміту «Східного партнерства» в Ризі Україна і ЄС підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання Києву макрофінансової допомоги в розмірі 1,8 млрд євро.

18 червня Верховна Рада ратифікувала меморандум. Заступник міністра фінансів Арсен Шевельов зазначив, що надходження коштів передбачається трьома траншами по 600 млн євро. За його словами, перший транш буде отримано відразу після виконання внутрішньої процедури щодо цього меморандуму. Кошти ЄС виділяються на 15 років під 2% річних.

Крім того, Україна з березня веде переговори із зовнішніми кредиторами щодо реструктуризації частини державного боргу загальним обсягом близько 23 млрд дол., при загальному обсязі держборгу країни в 70 млрд дол. Переговори з кредиторами є частиною програми реформ, схваленої Міжнародним валютним фондом і прийнятої в березні цього року.

Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не повинно перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги й квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Свою підтримку реструктуризації частини державного боргу України вже висловили МВФ, ЄБРР, а також уряди США і країн «Великої сімки». Зокрема, глава Мінфіну США Джейкоб Лью в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком заявив, що США підтримують Україну в реалізації програми МВФ, у тому числі щодо реструктуризації комерційних боргів.

Станом на поточний момент Україна досягла розуміння з реструктуризації бондів державних «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» на 1,3 млрд дол. і 1,5 млрд дол. відповідно. Переговори щодо реструктуризації інших паперів тривають. Поки угоду з кредиторами не досягнуто. Ключовою розбіжністю є пропозиція України про списання 15,3 млрд дол. боргових зобов'язань, яке кредитори вважають неприйнятним. Комітет приватних кредиторів на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Temрleton пропонує пролонгувати платежі на 10 років, включаючи чотирирічний пільговий період - до 2019 року і списати лише частину купонних виплат обсягом близько 500 млн дол. Однак така пропозиція є неприйнятною для Мінфіну.

У випадку, якщо домовленості не будуть досягнуті, уряд України може скористатися правом на запровадження мораторію на виплату частини боргів. Це право закріплено законом, прийнятим парламентом і підписаним президентом. Мораторій може поширюватися на борги приватних кредиторів і не стосується боргів перед інституційними кредиторами, включаючи МВФ, ЄБРР, Світовий банк та інші організації.

Уряд може використати своє право з 18 червня на термін до 1 липня 2016 року.