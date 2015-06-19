Кудрін: частка російської економіки у світовій скоротиться до історичного мінімуму

Про це заявив колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін, виступаючи на діловому сніданку Сбербанку в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає Slon.ru.

«Вже практично сталося, що з 2012 по 2018 роки, час президентства Володимира Володимировича Путіна, середній зріст буде 1,4% в рік. Це означає, що до 2020 року Росія як частка в світовій економіці становитиме 2,7% – найнижчий показник за всю новітню історію. Навіть у 1998 році ми були вище. Тобто ми стали нижче, ніж було завжди, починаючи з 1992 року», – зазначив Кудрін.

Він підкреслив, що в Росії накопичилися серйозні дисбаланси, диспропорції в економіці, враховуючи, що раніше економічна модель базувалася на нафті. «І, на жаль, ще одна неприємна звістка – у період цієї кризи ВВП на душу населення в Латвії став вищим за російський», – додав Кудрін.

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Про негативні тенденції в економіці РФ розповів і президент Сбербанку Герман Греф. На його думку, в 2015 році її очікує «очевидна і глибока рецесія», а в 2016 році – стагнація.

«Ніяк не можна говорити про зростання, я просто не бачу джерел для зростання, якесь відновлювальне зростання можливе, але, швидше за все, ми будемо крутитися десь близько нуля», – заявив він.

У Мінекономрозвитку прогнозують, що російський ВВП за підсумками 2015 року знизиться на 2,8%. У відомстві також очікують, що починаючи з четвертого кварталу в країні відновиться економічне зростання: про це в рамках ПМЕФ заявив голова Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв.

Згідно з оновленим 15 червня прогнозом Банку Росії, економічний спад в РФ у 2015 році становитимн 3,2%. Раніше в ЦБ очікували, що в базовому сценарії (за ціни на нафту $50-55 за барель) скорочення ВВП в поточному році складе 3,5–4%, а в ризиковому сценарії ($40-45 за барель) – 5,3–5,8%.