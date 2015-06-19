Гонтарева розповіла про свої головні досягнення за рік роботи в Нацбанку

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева назвала головними досягненнями регулятора під її керівництвом перехід до гнучкого курсоутворення на валютному ринку та збалансування завдяки цьому рахунку поточних операцій платіжного балансу, а також поліпшення «портрета» банківської системи і трансформація структури Національного банку.

Про це йдеться у зверненні голови НБУ, присвяченому першій річниці перебування її на посаді, розміщеному на сайті регулятора.

«Оцінюючи результати того, що зроблено, з упевненістю можу сказати, що точка неповернення до старої системи Національним банком вже пройдена. Адже не тільки створена нова команда, не лише оновлено законодавство про підвищення інституційної незалежності НБУ, але й, що дуже важливо, - змінені правила, процедури та внутрішні процеси регулятора. Тому цей процес незворотній і вже не буде залежати від того, хто на чолі регулятора», - йдеться у зверненні.

Гонтарева підкреслила, що в цьому напрямку НБУ допомогли міжнародні фінансові організації. Зокрема, відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком дозволило економіці утриматися «на плаву» в надзвичайно складних умовах.

Серед інших досягнень голова НБУ виділила порятунок гривні, збалансування зовнішньої позиції України, ліквідацію левової частки кримінальних схем виведення капіталу з країни і суттєве оздоровлення банківського сектору.

«Ми стабілізували ситуацію на фінансовому ринку і практично завершили перший етап реформування банківської системи - очистили її від неплатоспроможних банків. Завершуємо перший етап рекапіталізації банківської системи. Припинили практику відмивання брудних грошей у межах банківської системи, масштаби якого оцінювалися сотнями мільярдів гривень на рік. Поклали кінець концепції «олігархічного банкінгу», який процвітав в країні останні двадцять років», - наголошується у зверненні.

Крім цього, голова НБУ нагадала, що регулятор підвищив відповідальність менеджменту і власників банків за результати діяльності їхніх фінустанов, подання недостовірної звітності та кредитування пов'язаних осіб, а також удосконалив процедури розкриття кінцевих власників банків.

«За великим рахунком, наша команда кинула виклик неефективній системі всередині нашої країни. Ми наполегливо працюємо, бо усвідомлюємо, що лише революційні зміни на фінансовому ринку дадуть суспільству шанс жити в новій Україні. І ми продовжуємо йти до нашої мети - фінансової стабільності в державі і надійного банківського сектору з відновленою довірою нашого населення», - підкреслила Гонтарева.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Нацбанку і призначення на цей пост Валерії Гонтаревої 19 червня 2014 року.

У перші 9 місяців перебування Гонтаревої на посаді в ЗМІ періодично з'являлася інформація про відставку голови НБУ, що на думку регулятора, було пов'язане з бажанням окремих політичних сил чи особистостей розхитати ситуацію в Україні.

В останні 3 місяці, у міру стабілізації ситуації на валютному ринку країни, нападки на керівництво НБУ припинилися.

Голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України строком на сім років.