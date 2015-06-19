Україна підготувала кредиторам нову пропозицію – зустріч наступного тижня за участю МВФ

Уряд України направить комітету кредиторів оновлену пропозицію про реструктуризацію державного боргу, а в разі її відхилення скористається правом на запровадження мораторію щодо виплат.

Про це в ході брифінгу заявила міністр фінансів України Наталія Яресько.

"Сьогодні ми направляємо комітету кредиторів України оновлену пропозицію з реструктуризації нашого боргу, яка базується на нових макропоказниках. Вона включає значне зменшення основної суми боргу, подовження періоду погашення та зміну процентної ставки», - сказала вона.

«Як ви знаєте, Верховна Рада підтримала прохання прем'єр-міністра і надала Кабінету міністрів право приймати рішення щодо запровадження мораторію на виплати за боргами. У разі відсутності реального прогресу в переговорах найближчим часом, якщо кредитори не скористаються цим останнім шансом досягти угоди, Україна матиме повне моральне і юридичне право прийняти відповідне рішення щодо взаємовідносин з власником наших боргів», - додала Яресько.

За її словами, керівництво України має у цьому питанні єдину узгоджену позицію.

«Уряд України діє виключно в інтересах народу України і використовуватиме це право (право запровадження мораторію на виплати - УНІАН) дуже виважено, мудро і виключно на користь наших громадян», - сказала міністр.

Також вона повідомила, що Україна, Міжнародний валютний фонд і комітет кредиторів проведуть наступного тижня тристоронні переговори з реструктуризації державного боргу, а також обговорять нову пропозицію України кредиторам.

"Наступного тижня відбудеться тристороння зустріч Міжнародного валютного фонду, Україна і комітету кредиторів для уточнення всіх цих технічних питань за нашою пропозицією. У результаті всі учасники процесу мають отримати однакове розуміння технічних і економічних аспектів нашої пропозиції. І, таким чином, у кредиторів не буде причин далі затримувати переговори з Україною щодо реструктуризації боргу», - сказала вона.

За словами міністра, уряд розраховує, що така зустріч дасть можливість усім сторонам провести обговорення питання реструктуризації та досягти щодо нього згоди.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори з реструктуризації 13 березня – відразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. із боку Міжнародного валютного фонду. В рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження строків сплати, а також часткового списання купона й номіналу боргу, в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Український уряд розраховує провести реструктуризацію з урахуванням трьох її компонентів – подовження строків погашення боргу, зниження купона й часткового списання номіналу боргу, однак кредитори згодні лише на подовження строків, вважаючи списання боргу неприйнятним.

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Нагадаємо, з 18 червня в Україні діє закон, що дозволяє Кабінету міністрів до 1 липня 2016 року приймати рішення про запровадження мораторію на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам, щодо яких йдуть переговори про реструктуризацію.