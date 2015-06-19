Україна продовжує обслуговувати всі борги і виплатить купон за російськими євробондами - Яресько

Про це сьогодні, 19 червня, заявила на брифінгу міністр фінансів України Наталія Яресько.

«В даний час з метою забезпечення конструктивного ходу переговорів (з реструктуризації боргу - УНІАН) Україна продовжить обслуговувати борги, в тому числі вона здійснить наступний платіж 22 червня за єврооблігаціями, які підлягають погашенню у грудні 2015 року», - сказала вона.

За словами міністра, Україна прирівнює російські єврооблігації до інших випусків суверенних єврооблігацій країни.

"Ми з першого дня вважали і вважаємо цю єврооблігацій, як і всі суверенні єврооблігації до 2014 року, однаковими, і включили в периметр боргової операції. Ми з ними працюємо на рівних умовах", - сказала Яресько.

Очільник Мінфіну нагадала, що Україна поточного тижня вже виплатила 39 млн дол. купону за іншими єврооблігаціями, і наступного тижня виплатить 75 млн дол. за російськими єврооблігаціями.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні заступник міністрів фінансів РФ Сергій Сторчак на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі оцінив ймовірність виплати Україною купона в сумі 75 млн дол. за російським кредитом як таку, що наближається до 100%. За його словами, виплата купона спростить Україні переговори з іншими кредиторами.

Нагадаємо, 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною позики Україні в обсязі 15 млрд доларів. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд дол було надано Україні в кінці грудня 2013 року.

Читайте такожКабмін з 18 червня зможе вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів кредиторам17 жовтня 2014 року Путін заявив, що РФ може, але не буде вимагати від влади України дострокового погашення кредиту в сумі 3 млрд доларів, щоб не «завалити» українську фінансову систему.

Янукович наприкінці лютого 2014 року, після масового розстрілу силовиками протестувальників на Майдані Незалежності в Києві, втік у Росію.

РФ після цього, у березні 2014 року, після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

В результаті цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції щодо Росії, в тому числі – щодо найбільших банків.