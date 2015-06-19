Україна продовжує обслуговувати всі борги і виплатить купон за російськими євробондами - Яресько

15:55, 19 червня 2015
Фінанси
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Україна продовжує обслуговувати всі свої боргові зобов'язання і 22 червня здійснить заплановану виплату за російським єврооблігаціями на суму 75 мільйонів доларів.

Яресько назвала дату виплати купона

Про це сьогодні, 19 червня, заявила на брифінгу міністр фінансів України Наталія Яресько.

«В даний час з метою забезпечення конструктивного ходу переговорів (з реструктуризації боргу - УНІАН) Україна продовжить обслуговувати борги, в тому числі вона здійснить наступний платіж 22 червня за єврооблігаціями, які підлягають погашенню у грудні 2015 року», - сказала вона.

За словами міністра, Україна прирівнює російські єврооблігації до інших випусків суверенних єврооблігацій країни.

"Ми з першого дня вважали і вважаємо цю єврооблігацій, як і всі суверенні єврооблігації до 2014 року, однаковими, і включили в периметр боргової операції. Ми з ними працюємо на рівних умовах", - сказала Яресько.

Очільник Мінфіну нагадала, що Україна поточного тижня вже виплатила 39 млн дол. купону за іншими єврооблігаціями, і наступного тижня виплатить 75 млн дол. за російськими єврооблігаціями.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні заступник міністрів фінансів РФ Сергій Сторчак на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі оцінив ймовірність виплати Україною купона в сумі 75 млн дол. за російським кредитом як таку, що наближається до 100%. За його словами, виплата купона спростить Україні переговори з іншими кредиторами.

Нагадаємо, 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною позики Україні в обсязі 15 млрд доларів. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд дол було надано Україні в кінці грудня 2013 року.

Читайте такожКабмін з 18 червня зможе вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів кредиторам17 жовтня 2014 року Путін заявив, що РФ може, але не буде вимагати від влади України дострокового погашення кредиту в сумі 3 млрд доларів, щоб не «завалити» українську фінансову систему.

Янукович наприкінці лютого 2014 року, після масового розстрілу силовиками протестувальників на Майдані Незалежності в Києві, втік у Росію.

РФ після цього, у березні 2014 року, після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

В результаті цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції щодо Росії, в тому числі – щодо найбільших банків.

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