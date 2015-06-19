Кредитори пропонують Україні використати $8 мільярдів із резервів на погашення боргів

Зовнішні кредитори України, з якими український уряд веде переговори про реструктуризацію державного боргу, пропонують використати 8 млрд дол. із резервів Національного банку України на погашення боргів.

Про це в ході брифінгу заявила міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Контрпропозиція, яку ми отримали від Комітету кредиторів, відрізняється від нашої глобально лише одним пунктом. Кредитори пропонують використати 8 млрд дол. США за боргами із резервів Національного банку України, не дозволяючи нам стабілізувати фінансову систему країни», - сказала вона.

За словами Яресько, така позиція кредиторів є неприйнятною для України і такий крок був би незаконним, що підтверджує і Міжнародний валютний фонд.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори з реструктуризації 13 березня – відразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Український уряд розраховує провести реструктуризацію з урахуванням трьох її компонентів – продовження строків погашення боргу, зниження купона і часткового списання номіналу боргу, однак кредитори згодні тільки на продовження термінів, вважаючи списання боргу неприйнятним.

Нагадаємо, з 18 червня, в Україні діє закон, що дозволяє Кабінету міністрів до 1 липня 2016 року приймати рішення про запровадження мораторію на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам, щодо яких йдуть переговори про реструктуризацію.