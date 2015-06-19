Гривня йде на вихідні з курсом 21,85 за долар
17:20, 19 червня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,5070/24,7250 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 21,6365 грн/дол. / Фото dt.ua
У п'ятницю, 19 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,65/21,85 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,5070/24,7250 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3980/0,4020 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 16:00 встановився на рівні 21,6365 грн/дол., на цю годину укладено 482 угоди на суму 304,82 млн дол.
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