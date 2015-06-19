Голова МВФ похвалила депутатів і Кабмін

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд вітає ухвалення українським парламентом законопроектів, розроблених у рамках реалізації програми реформ, схваленої Фондом, а також вважає правильним рішення уряду продовжити переговори з приватними кредиторами щодо реструктуризації частини держборгу.

Про це йдеться в заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, текстом якої має УНІАН.

«Я вітаю прогрес, досягнутий вчора українським парламентом у частині прийняття законодавства про посилення незалежності Національного банку і продовження глибоких структурних реформ в економіці, що дасть змогу відновити економічне зростання, - йдеться в заяві Лагард. - Я також вітаю рішення уряду досягти угоди з кредиторами. Це важливо, особливо для того, щоб Фонд продовжив фінансування України навіть у тому разі, якщо переговори не будуть завершені у визначений термін».

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада України в рамках голосування щодо законопроектів, обумовлених програмою реформ з МВФ, прийняла закони про розподіл прибутку НБУ, про посилення незалежності Нацбанку, а також розглянула в першому читанні законопроекти про обов'язки чиновників декларувати майно, яким вони користуються, а також про встановлення економічно обґрунтованих тарифів.

Ці законопроекти входять до пакету документів, необхідних до прийняття в рамках реалізації програми реформ, схваленої МВФ.

Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. Україна отримала відразу після схвалення програми – в березні поточного року. У травні в Києві працювала місія МВФ, завданням якої стала оцінка економічного становища України та ходу виконання реформ. Місія за підсумками роботи погіршила свої прогнози економічного розвитку нашої країни в зв'язку з тривалою війною на сході, проте заявила про ознаки економічної стабілізації, які можуть бути основою подальшого економічного зростання в разі, якщо ескалація конфлікту буде зупинена.

Доповідь місії буде розглянута на засіданні Ради директорів Фонду, дата якого ще не визначена. Рада має прийняти рішення про виділення або невиділення Україні другого кредитного траншу в розмірі 1,7 млрд дол.