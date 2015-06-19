Гонтарева анонсувала перехід до другого етапу банківської реформи

Національний банк України завершує перший етап реформування банківського сектора - очищення системи від неплатоспроможних банків - в рамках Програми розвитку фінансового сектору до 2020 року, затвердженої Національною радою реформ.

Про це йдеться у зверненні голови НБУ Валерії Гонтаревої, присвяченому першій річниці перебування її на посаді, розміщеному на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, регулятор переходить до наступного етапу - перезавантаження банківської системи, в рамках якої регулятор сконцентрується на стабілізації інфляції та її зниженні, активному нарощуванню міжнародних резервів, подальшому зміцненню банківської системи та поверненню довіри вкладників.

«Вже через рік ми плануємо перейти до третього етапу реформ - етапу сталого розвитку та зростання банківської системи. Також ми плануємо вийти на тренд поступового розвитку ринків капіталу, зростання активів фінансового сектора, нарощування внутрішніх і зовнішніх інвестицій», - йдеться у зверненні.

Для цих цілей, як нагадала голова НБУ, потрібно поступово скасувати адміністративні обмеження, для чого регулятор погодив з МВФ графік і умови поступової лібералізації як на валютному ринку, так і на ринку депозитів.

Гонтарева підкреслила, що регулятор усвідомлює потреби України в інвестиційних ресурсах, для залучення яких поряд з економічною вигодою для інвесторів потрібно забезпечити захист їх інтересів і стабільність.

«Тому сьогодні на порядку денному стоять питання: посилення захисту прав кредиторів, вдосконалення процедур банкрутства акціонерних товариств (у тому числі банків та їх боржників), подальше регулювання процедур капіталізації та реструктуризації банків, посилення захищеності вкладників - фізичних осіб», - наголошується у зверненні.

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Як повідомляв УНІАН, Національна рада реформ в травні цього року схвалила Комплексну програму розвитку фінансового сектора України до 2020 року, передбачає три етапи реформ: вирішення проблем минулого і очищення фінансового сектора, закладка фундаменту для розвитку системи та реалізація заходів самого розвитку.

У рамках заходів з очищення банківської системи НБУ за 2014 рік та січень-червень 2015 року визнав неплатоспроможними 51 банк, які в даний час виводить з ринку Фонд гарантування вкладів фізосіб.